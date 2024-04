De Laurentiis Napoli, il presidente scuote la squadra

De Laurentiis ha voluto caricare il Napoli a Castel Volturno in vista di questo finale di stagione e dopo la sconfitta con l’Atalanta

De Laurentiis ha voluto caricare il Napoli a Castel Volturno in vista di questo finale di stagione e dopo la sconfitta con l’Atalanta.

Il presidente ha incontrato il gruppo e ha parlato scuotendo tutti i giocatori soprattutto per lottare per un posto in Europa. Lo scrive il Corriere dello Sport.