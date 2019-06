De Laurentiis punge: «I tifosi della Juve sono gli insoddisfatti del Sud»

Le parole di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sulla sfida con la Juventus. Nuova punzecchiatura del numero uno azzurro

Nuova puntata della sfida Napoli–Juve. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha criticato i tifosi della Juve. Ecco le sue parole a SportMediaset: «I veri torinesi tifano Torino e non Juve. Gli Agnelli guidano il club da oltre 100 anni e hanno consolidato sotto la stessa proprietà una capacità di avere un numero di tifosi d’Italia che raggruppano tutti gli insoddisfatti del Sud».

Prosegue ADL: «La maggior parte dei torinesi tifa Toro e non Juve. Questo movimento creato dagli Agnelli è difficile da sradicare. Noi siamo l’unica squadra in Italia che compete in Europa da 10 anni a questa parte, abbiamo fatto passi da gigante».