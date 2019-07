De Ligt alla Juve: ecco la commissione incassata da Raiola

C’era molta curiosità nel sapere quanto avrebbe incassato di commissioni Mino Raiola per l’affare de Ligt. La cifra

Come da comunicato ufficiale, la Juve ha speso 75 milioni di euro pagabili in 5 anni per l’acquisto di Matthijs de Ligt. Un esborso importantissimo che renderà l’olandese il difensore più pagato della storia della Juve.

Il grande architetto dell’operazione de Ligt è stato Mino Raiola, super procuratore mondiale e agente del giocatore. Come spiega il comunicato bianconero, Raiola percepirà 10.5 milioni di commissioni per aver portare il classe 1999 a Torino.