La Juventus cerca due nuovi difensori centrali. Rugani e Benatia possono partire: de Ligt e Godin in pole per rimpiazzarli

Un centrale d’esperienza accanto a un nome per il futuro. La Juventus pensa a un restyling della difesa in vista dei probabili addii di Daniele Rugani e Medhi Benatia. Come vi abbiamo riferito in esclusiva, il Chelsea è pronto a mettere sul piatto cifre importanti per arrivare al centrale italiano classe ’94 (Leggi anche: Rugani Chelsea: ecco l’offerta) e la Juve e lo stesso giocatore, a quelle cifre, non direbbero di no. I bianconeri, in caso di partenza dell’ex Empoli, vorrebbero puntare su Matthijs de Ligt, difensore classe ’99 dell’Ajax.

Il centrale olandese ha molto mercato ed è considerato uno dei migliori prospetti d’Olanda. E’ già nel giro della Nazionale maggiore ma ha una valutazione tra i 40 e i 50 milioni, ergo la Juve potrà permetterselo in caso di cessione eccellente. La Vecchia Signora però ha già avviato i contatti con il suo agente Mino Raiola. Anche Benatia è sulla lista dei partenti. Il centrale marocchino piace a Marsiglia e Arsenal e potrebbe andare via per 20 milioni, somma utile a Madama per puntare sul suo sostituto: l’esperto Diego Godin. Già avviati i contatti con l’entourage, la Juve sarebbe pronta a offrire un lungo contratto al 33enne dell’Atletico Madrid.