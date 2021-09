De Ligt lascia la Juve? Il Chelsea prepara l’offerta choc

Dalla Spagna sono sicuri che il Chelsea vorrebbe presentare un’offerta choc per strappare De Ligt alla Juve

De Ligt lascerà la Juve il prossimo anno? Dalla Spagna arriva un’indiscrezione di mercato secondo cui il Chelsea vorrebbe presentare un’offerta choc ai bianconeri.

Per As, infatti, i blues sarebbero intenzionati ad offrire ben 120 milioni di euro per strappare il forte difensore olandese ai bianconeri già nella sessione di gennaio dopo. De Ligt è il primo obiettivo di Abramovich dopo il rifiuto di Koundè.