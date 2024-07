De Paul CONTRO Fofana: «Perché ha ATTACCATO Enzo Fernandez sui social? Poteva chiamarlo, è molto STRANO...»

Le parole di Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Argentina e dell’Atletico Madrid, sulle accuse di Fofana a Enzo Fernandez

Rodrigo De Paul è tornato a parlare ai media argentini del caso razzismo che sta coinvolgendo Enzo Fernandez dell’Argentina dopo la vittoria della Copa America.

DE PAUL VS FOFANA – «Se un compagno di squadra di Enzo si è sentito offeso, avrebbe dovuto chiamarlo, non postare sui social. Penso che ci sia un po’ di malizia o la voglia di mettere Enzo in una situazione di disagio. È molto strano, è come prendere a calci qualcuno quando è k.o. Sono persone che vivono nello spogliatoio con te, bisognerebbe avere fiducia. Smettere di seguirle sui social mi sembra inutile. Puoi chiamarle e dire ‘Ascolta, potremmo sentirci chiamati in causa. Perché non postate un messaggio di scusa alla gente?’, e sarebbe finita lì, non capisco il motivo di tanto spettacolo».