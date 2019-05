De Paul in mostra e avvisa il mercato: pronto per il salto di qualità

Una prestazione eccezionale per Rodrigo De Paul contro i ciociari: ora parte l’asta sul mercato

Una prestazione sopra le righe per Rodrigo De Paul allo Stirpe di Frosinone. L’attaccante dell’Udinese mette lo zampino in ogni gol dei bianconeri ed è determinante per i tre punti. Schiacciato il Frosinone 1-3. Ora assicurarsi De Paul sarà un’impresa per Napoli e Inter.

Da calcio piazzato e su azione personale, mancava solo il gol: ma De Paul è pronto per il salto di qualità. Oggi lo ha dimostrato con un’altra prestazione notevole e trascinando la Udinese alla salvezza. Ma occhio, le pretendenti per l’asso argentino sono tante e non solo in Italia: chiamano anche dalla Spagna, dove il Siviglia sarebbe deciso a portarlo nella Liga. Sarà una vera e propria asta.