De Rossi abbraccia i tifosi a Trigoria: ecco come avverrà l’addio. Il capitano giallorosso pronto a ricambiare l’affetto dei suoi tifosi

Contestazione verso la società, ma anche tanto affetto per Daniele De Rossi. Come documentato da Sky Sport il capitano della Roma ha oggi ricevuto l’abbraccio dei suoi tifosi in quel di Trigoria. Momenti di grande commozione che rimarranno nella memoria della piazza.

Per il definitivo addio non è previsto nessun discorso all’Olimpico in stile Francesco Totti, più probabile che De Rossi possa acquistare una pagina di giornale per salutare il proprio pubblico.