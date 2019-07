De Rossi-Boca, parla Graziani: «In Argentina sarà dura, meglio l’America…»

Ciccio Graziani si è espresso sulla recentissima indiscrezione che vorrebbe l’ex Roma, Daniele De Rossi, vicino al Boca Juniors. L’ex Viola ha parlato così a Radio Bruno Toscana: «Non so cosa vada a fare al Boca Juniors. Doveva prendere la palla al balzo e andare in America, dove avrebbe potuto imparare l’inglese e tornare con un bel bagaglio di esperienza».

«A questo punto tanto valeva andare alla Fiorentina. Probabilmente non voleva vestire altra maglia in Italia che non fosse quella della Roma».