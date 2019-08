De Rossi: «Ecco perché ho scelto il Boca Juniors»

L’ex capitano della Roma, Daniele De Rossi, ha rilasciato un’intervista per argomentare la scelta di andare al Boca Juniors – VIDEO

Nel corso di un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, l’ex capitano della Roma, Daniele De Rossi, ha voluto argomentare la scelta del Boca Juniors.

Ecco le sue parole su Twitter: «Perché ho scelto il Boca? Perché no? È un club grande, che vuole vincere e vuole fare le cose come si deve. Mi hanno mosso la passione che ho per questo club da quando sono piccolo e la motivazione che ho per giocare a calcio, a livelli seri. Questo è un club che mi permetterà di giocare a livelli seri nella maniera che piace a me».