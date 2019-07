De Rossi parte da Fiumicino per Buenos Aires: «Grande emozione»

Daniele De Rossi lascia Roma: il centrocampista in partenza da Fiumicino con destinazione Buenos Aires, dove giocherà con il Boca

È arrivato il momento di lasciare Roma: Daniele De Rossi lascia la Capitale, dove ha giocato per una vita in giallorosso. Direzione Buenos Aires, dove si recherà per iniziare un nuovo capitolo della sua vita calcistica: giocherà con il Boca Juniors.

Come riporta Gianluca Di Marzio, l’ex capitano giallorosso, in partenza da Fiumicino, ha commentato con queste parole ciò che gli sta accadendo: «È una grande emozione».