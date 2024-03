Paredes su De Rossi: «Con lui mi sento meglio alla Roma»

L’esterno della Roma Paredes ha rilasciato qualche dichiarazione su quello che è stato il suo anno con De Rossi in panchina

L’esterno della Roma, ed ex Juve, Paredes, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti di De Rossi.

«Oggi ho molta più continuità nel mio club, mi sento meglio e questo sicuramente vale anche per la Nazionale. De Rossi mi dà tantissimo perché la sua idea di gioco per me è la migliore e penso che mi sento ogni giorno meglio. Dybala? Era triste. Ha avuto due mesi molto buoni, sentendosi molto bene fisicamente, giocando nel migliore dei modi da quando è arrivato a Roma. Avere questo infortunio poco dopo la convocazione lo ha sicuramente reso molto triste ma sta bene e tornerà»