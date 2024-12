De Rossi sulla Roma: «C’è grande pressione per questo motivo. Da calciatore potevo andare via, ma è successo questo»

Le parole di Daniele De Rossi, ex allenatore della Roma, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla squadra giallorossa

Daniele De Rossi, ex allenatore della Roma, ha parlato a The Overlap on Tour: Unseen su quella che è stata la situazione in casa giallorossa.

LE PAROLE – «A Roma c’è grande pressione per via dell’amore per questo club, il modo in cui siamo. Il calcio è molto importante per noi a Roma, in generale per noi italiani, in particolare nella Capitale. Per questo c’è molta pressione. I tifosi amano la lealtà di un giocatore, l’impegno profuso in campo. Ovviamente, poi vorrebbero vincere. Abbiamo trascorso 10-12 anni senza vincere ma andandoci molto vicino, con 9 secondi posti ed è folle, contro club costruiti con 200 milioni più di noi. Non abbiamo mai vinto ma in quelle stagioni sono state vinte tante gare e alla gente andava bene così. Tutti qui vorrebbero giocare per la Roma e qualche volta succede e poi devi fare una scelta. Se sei abbastanza fortunato puoi permetterti di scegliere se andare in un club migliore o rimanere qui. Io ho fatto la mia decisione, calcisticamente una decisione sbagliata ma per me è andata bene così».