De Rossi su Messi: «Condividere il campo con lui è una motivazione incredibile»

Daniele De Rossi ha parlato anche di Lionel Messi nella lunga intervista rilasciata a La Nacion: queste le sue parole

Daniele De Rossi ha parlato sulle pagine de La Nacion anche di Lionel Messi. Queste le sue parole dell’ex centrocampista della Roma.

MESSI – «Condividere il campo con lui è una motivazione incredibile. A volte mi sono reso conto che i miei compagni di squadra, prima della partita, lo guardavano con occhi diversi, come con ammirazione e anche a me è successo. Ho cercato di non mostrare i miei sentimenti né la mia debolezza prima di affrontare un giocatore così eccezionale. Quando strappi la palla da Messi ti dà un sapore diverso rispetto a quando la rubi a qualcun altro. Non ci sono parole per un calciatore così. Ce ne sono anche altri forti come Ronaldo, ma poi c’è una questione di piacere e mi piace vedere Messi. L’unica fortuna che ha è che ha giocato nella squadra più grande degli ultimi 30 anni, il Barcellona di Guardiola».