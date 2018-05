Il tecnico della Lazio aveva confermato de Vrij ma potrebbe ripensarci. Le ultimissime in vista di Lazio-Inter

Grande attesa per il big match dell’ultima giornata di Serie A tra Lazio e Inter. Le due formazioni, in una sorta di spareggio, si giocheranno l’accesso alla prossima Champions League. Il grande dubbio di Inzaghi, che dovrebbe recuperare Ciro Immobile, riguarda principalmente Stefan de Vrij: il difensore olandese, ingaggiato dall’Inter, dovrebbe scendere in campo con la Lazio ma negli ultimi giorni sono sorti dei dubbi sul suo impiego. L’Inter ha depositato il suo contratto a marzo ma la notizia è uscita solo la scorsa settimana e ieri è stata confermata da Ausilio.

Il dubbio dei tifosi è uno solo: de Vrij toglierà la Champions a se stesso e alla sua prossima squadra? Il comportamento dell’olandese sin qui è stato esemplare. Inzaghi nei giorni scorsi era apparso deciso ma nelle ultime ore ha sollevato dei dubbi sulla presenza del centrale classe ’92 contro l’Inter: cosa succederebbe se il difensore dovesse commettere l’errore decisivo contro i nerazzurri? «E’ un vero professionista, se giocherà lo farà al meglio» ha detto Inzaghi. L’ambiente è diviso. La decisione finale spetterà al tecnico e al difensore. I due hanno avuto un colloquio nelle ultime ore: si scalda Luiz Felipe.