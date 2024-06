De Zerbi Marsiglia, ora è UFFICIALE: il comunicato del club francese

Roberto De Zerbi è ufficialmente il nuovo tecnico dell’Olympique Marsiglia: il comunicato del club francese

Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Marsiglia. Il tecnico è stato annunciato in questo modo dal club francese.

L’Olympique de Marseille annonce la signature de 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 au poste d’entraîneur. ✍️



Le technicien italien 🇮🇹 s’est engagé pour trois ans avec le club olympien. 🔵⚪️ #DeZerbiEstOlympien



— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 29, 2024

COMUNICATO – «L’Olympique Marsiglia nomina Roberto De Zerbi allenatore. L’OM è lieta di annunciare la firma dell’allenatore italiano per le prossime tre stagioni. 45 anni, il bresciano vanta già una solida esperienza ai massimi livelli. Promosso allenatore a soli 34 anni dopo una carriera professionale come trequartista, Roberto De Zerbi ha rapidamente scalato le classifiche in Italia fino alla Serie A e ha stabilito la sua ambiziosa identità di gioco al Sassuolo nel 2018.

Riconosciuto per la sua filosofia di gioco offensiva e per il carattere conquistatore delle sue squadre, si impegna con il Brighton nel 2022. Per la sua prima stagione oltremanica, permette ai Seagulls di assicurarsi un 6° posto in Premier League, la migliore classifica della storia del club, prima di portarli agli ottavi di finale di UEFA Europa League, nel 2023-24, per la prima partecipazione del Brighton a una Coppa dei Campions».