Deiola CARICA il Cagliari: «La squadra ha LAVORATO bene»

Alessandro Deiola, vice capitano del Cagliari, interviene in conferenza stampa direttamente dal Crai Sport Center, per parlare della stagione di Serie A sia precedente che quella attuale.

LE PAROLE DI DEIOLA

SCORSA STAGIONE – «E’ una bella immagine quella di Reggio Emilia che mi porterò dentro per sempre. Mancosu e Aresti sono persone importanti, continueremo a sentirci e gli auguro il meglio per quello che faranno nel futuro. Speravo di poter vivere un altro anno insieme però le strade si sono divise»

PRIMI LAVORI – «Questa settimana abbiamo avuto un impatto positivo, c’è entusiasmo ed è fondamentale per iniziare al meglio la stagione. Lavoreremo su queste basi qua, coltivare l’entusiasmo che ci aiuta al campionato»

SQUADRA – «Stiamo lavorando bene, il mister sta buttando i suoi concetti, noi stiamo rappresentando ciò che chiede. Siamo all’inizio e piano piano sarà sempre meglio. I risultati si vedranno. Dobbiamo stare vicini ai giovani, sono importanti per noi. Ci sono giocatori con tanta qualità che possono sempre rendersi utili alla nostra causa, per tirare fuori il meglio di loro»

SULEMANA – «Perdita importante, ha fatto un grande campionato ed è un grandissimo ragazzo. Chi arriva lo sostituirà al meglio, gli faccio comunque un in bocca al lupo»

TIFOSI – «L’abbiamo sempre detto e lo ribadisco: i tifosi sono la nostra arma in più, il nostro dodicesimo uomo. Noi abbiamo quella spinta che ci porta e ci ha portato a raggiungere i nostri risultati ed obiettivi. Inviti ancora una volta (anche se sembra banale) a venire a sostenerci nei momenti difficili. Tutte le squadre hanno momenti complicati e in quei momenti abbiamo bisogno di loro. Come lo hanno fatto negli anni passati lo faranno anche quest’anno»

RANIERI E VIOLA – «L’eredità di Ranieri è la sicurezza, la tranquillità di raggiungere in qualsiasi momento l’obiettivo, di stare lì aggrappati senza mai perdere di vista la concentrazione l’obiettivo che ic eravamo prefissati. Nicolas lo aspettavamo, quindi siamo contenti che sia rimasto con noi. E’ un acquisto importante sia calcisticamente che umanamente»

OBIETTIVI PERSONALI – «Giocare il più spesso possibile, fare qualche gol e assist in più. Quello principale è di essere il più utile possibile per questa squadra e raggiungere gli obiettivi prefissati»

PERCORSO – «Penso che sicuramente io sono uno che non si arrende di fronte alle difficoltà. Io in quel momento capisco che non sono nella condizione e devo avere più fame e più voglia, cerco di dare il massimo negli allenamenti. Quando verrò chiamato in causa il mio lavoro mi ripagherà, lavoro ogni giorno con fame e voglia di essere utile alla causa»

SERIE A – «Parma e Como? Anche il Venezia sarà una squadra fastidiosa. Penso che sia un campionato che aumenta ogni anno di difficoltà, sarà sempre più difficile, sono salite squadre forti che puntano a raggiungere un obiettivo che abbiamo in comune. Dobbiamo essere pronti»

DOSSENA E LUPERTO – «Alberto ha fatto con noi due campionati molto belli con noi, gli faccio un in bocca al lupo, così come l’ho fatto a Sule, Luperto è un giocatore di esperienza che ci dà delle sicurezze, penso che abbiamo sostituito Dossena nel migliore dei modi, Lupo ci dà molta esperienza»

DEIOLA – «Mi sento più maturo, più sicuro, più convinto dei miei mezzi, ho fatto scelte che mi sono servite a migliorarmi sotto ogni punto di vista. Mi hanno portato ad essere quello che sono oggi e raggiungere determinati obiettivi»

DIFFERENZE NICOLA-RANIERI – «Le differenze rispetto a Ranieri ci sono, ogni allenatore ha le sue idee, quindi le differenze tra l’uno e l’altro ci sono quindi con mister Nicola seguiamo per filo e per segno ciò che ci dice. Siamo a sua disposizione e vediamo cosa ne viene fuori»

NUOVI ACQUISTI – «Chi arriva qua sa’ che deve venire in un Isola che lotta e noi cercheremo di far capire cosa vuol dire giocare con questa maglia»

SERIE A – «Ancora non abbiamo parlato di partite di campionato o del campionato, sicuramente avere quattro partite in casa subito saranno una risposta importante per noi. Noi ci costruiamo le salvezza in casa? Anche fuori casa dobbiamo raccogliere più punti possibile. Giocare in casa sarà un grande aiuto grazie al nostro dodicesimo uomo»

CRITICHE – «Fino a quattro anni fa ci soffrivo tanto, mi faceva molto male. Poi ho raggiunto un livello di maturità importante. Ho iniziato a fregarmene, a non leggere più. Anche se alla fine capita di leggere qualcosa, ma scivola addosso. Quello che ho imparato è il giudizio di quelli che sono dentro la squadra, dentro la società. Ognuno è libero di esprimere la sua opinione. Alla fine conta il risultato finale del campo, non gli dò più importanza, sono scritti su una pagina e pazienza, rimangono lì»

CENTROCAMPO – «Chi arriva e chi arriverà saranno sicuramente giocatori validi. Saranno utilissimi alla causa, non possiamo fare paragoni sui centrocampi di prima e del futuro. Siamo ancora una squadra che sta terminando di costruire, i risultati li vedremo strada facendo. Ci divertiremo»