Del Piero esalta Zidane: «Ha dato tanto alla Juventus»

Alessandro Del Piero ha parlato del rapporto con Zinedine Zidane ai tempi della Juventus: le parole dell’ex capitano bianconero

Zinedine Zidane deve ancora decidere quello che sarà il suo futuro nella prossima stagione, con il tecnico francese del Real Madrid che rimane sull’agenda di Agnelli per la Juventus in caso di nuovo ribaltone in panchina. Alessandro Del Piero, intanto, ha parlato a Sky Sport dello Zidane giocatore e del rapporto con ‘Zizou’.

«Zidane è l’eccezione nel calcio, non la base. Siamo rimasti molto vicini, in quel periodo eravamo spesso insieme anche per questioni di sponsor oltre che di spogliatoio. Ci assomigliavamo come gioco, io e lui eravamo parte del tridente con Inzaghi che aveva invece caratteristiche diverse. Ha dato tante gioie con la maglia della Juventus, qualche dolore in più invece quando lo abbiamo incontrato con la Nazionale».