Del Piero si candida alla presidenza della FIGC? Il suo nome lo ha fatto quel presidente

Alessandro Del Piero sarà il concorrente di Gravina per la presidenza della FIGC? I retroscena sulla possibile candidatura

Il nome di Alessandro Del Piero prende sempre sostanza come serio avversario di Gabriele Gravina alle prossime elezioni per la presidenza della FIGC del prossimo febbraio. Mentre lui e le persone a lui vicine mantengono un riservato silenzio, persone ben informate, come riporta Tuttosport, credono che la sua candidatura sarebbe ufficiale nei prossimi giorni, alcuni sostengono già questo mercoledì.

Come riportato sempre da Tuttosport, il nome di Del Piero sarebbe stato fatto da Claudio Lotito, presidente della Lazio che con Gravina ha rapporti sicuramente non cordiali. L’attuale presidente della FIGC intanto deve ancora sciogliere il nodo della sua ricandidatura e nei prossimi giorni si vedrà come reagirà ad una eventuale candidatura ufficiale di Alex.

La candidatura di un giocatore della sua statura, leggenda della Juve e campione del mondo nel 2006, metterebbe d’accordo tante voci diverse che a febbraio saranno chiamate a votare. L’incognita vera è quella di capire se l’ex 10 bianconero sarà affascinato o meno da un ruolo politico e attivo come quello di presidente della Federazione: dal suo ritiro infatti si è dedicato con successo ad una nuova carriera di imprenditore nella moda e nella ristorazione, sfruttando la forza del suo cognome come brand e ottenendo un buon successo. Ha anche lavorato molto in tv in Italia, ma soprattutto negli USA, dove tra ESPN e CBS si è fatto conoscere da un pubblico sempre più ampio, giovane ed internazionale e il suo nuovo ruolo potrebbe sposarsi male con queste due attività.