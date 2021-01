Del Piero scalda Milan Juventus: «Quella rovesciata a San Siro…»

Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della partita dei bianconeri con il Milan

Ospite in collegamento durante Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, Alessandro Del Piero ha rilasciato queste parole in vista di Milan–Juventus.

MILAN-JUVE – «Era la partita decisiva, perché il Milan è stata la squadra di riferimento quando io ero ragazzino. Era la squadra di Sacchi, poi di Capello, che dettò il ciclo calcistico. Poi crescendo in questo modo ho affrontato dei Milan straordinari. E’ stata una costante nella mia carriera: San Siro è sempre stato tra gli stadi di riferimento, poi è stata la squadra che con la Juventus mi voleva acquistare quando ero al Padova».

ROVESCIATA A SAN SIRO – «Volevo buttarla in fallo laterale per perdere tempo. Il cross è arrivato in un momento in cui ho pensato: ‘Mettiamo la palla lì’, poi ci pensa David. Sono cose che decidi al momento, poi è stato bravissimo Trezeguet».