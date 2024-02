Del Piero: «Scudetto? La Juve doveva arrivare vicina all'Inter...»

Alessandro Del Piero, ex attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio tra bianconeri e Verona

PAROLE – «L’anno scorso Allegri non è stato bravo, è stato eccellente. È stato eroico a creare un ambiente che potesse portare la Juventus in Champions League con tutto quello che è successo. Anche quest’anno ha vari meriti come Yildiz e altri che sono entrati. In una situazione dove le cose non vanno bene è chiaro che Allegri ha le sue responsabilità, così come tutti, dallo staff ai calciatori. Ci sono delle situazioni che devono modificarsi nel tempo, se giochi nella Juve nell’arco del tempo devi migliorare, non puoi essere lo stesso giocatore di quando sei arrivato. Se un giorno potrò decidere ti dirò qualcosa, ora non posso dirti se va via o se resta. Scudetto? La Juventus doveva arrivare vicina all’Inter. E’ vero che la Juve deve pensare ad andare in Champions, però un’occhiatina li buttala sempre. Sarebbe stato un campionato più intenso».