Demiral: «Saremo molto più forti insieme la prossima stagione»

Sakatlık yaşadığım ve pandemi sebebiyle futboldan uzak kaldığımız çok zorlu bir sezonu geride bıraktık. Uzaktan da olsa bizi destekleyen herkese çok teşekkürler. Gelecek sezon hep birlikte çok daha güçlü olacağız. #forzajuve