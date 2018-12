Gazidis cambia idea? Milan su Denis Suarez, Fabregas perde punti

Milan a caccia di un centrocampista: Denis Suarez del Barcellona può superare Fabregas. A vantaggio del centrocampista del Barcellona il fattore legato all’età

Continua senza sosta e senza quartiere la ricerca del Milan di un centrocampista in vista del mercato di gennaio. Obiettivo numero uno, ormai è arcinoto, resta Cesc Fabregas, giocatore messo un po’ da parte al Chelsea da Maurizio Sarri. In verità però nelle ultime ore sarebbero in netto rialzo le quotazioni di un altro giocatore (pure lui spagnolo): Denis Suarez del Barcellona. L’ex Manchester City, classe 1994, ha nei giorni scorsi pubblicamente annunciato l’intenzione di mollare il club catalano, dove non sta trovando spazio: su di lui si era immediatamente precipitato il Napoli, frenato però dalla richiesta del club blaugrana per il ragazzo da circa 40 milioni di euro. Non pochi, è vero, anche se considerata la volontà del giocatore di andare via, qualcosa potrebbe mutare.

Di certo il nuovo amministratore delegato milanista Ivan Gazidis, notoriamente molto vicino all’entourage di Fabregas, potrebbe a sua volta cambiare opinione qualora la pista Suarez dovesse prendere davvero piede: nei programmi del dirigente sudafricano, infatti, c’è proprio quello di ringiovanimento della rosa rossonera. Chiaro che, in tal senso, l’ingaggio di un under 30 di prospettiva come Denis Suarez (in scadenza di contratto col Barça al termine della prossima stagione) alla lunga possa fare molto più gioco dell’arrivo di un giocatore come Fabregas, che di anni ne ha 31.