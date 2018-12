Derby dell’Enza, Reggiana-Parma finisce 0-2

Dopo vent’anni dall’ultimo derby dell’Enza, il Parma trova il successo sul campo della Reggiana nel posticipo della 19^ giornata del girone B di Lega Pro

Tornava dopo quasi vent’anni il derby dell’Enza. Ad aggiudicarselo è stato il Parma, che ha espugnato il campo della Reggiana con un 2-0 firmato dalle reti di Giorgino (23′) e Baraye (30′). L’ultima sfida si giocò nel febbraio 1997 nell’allora stadio ‘Giglio’ di Reggio Emilia in Serie A; oggi, le due compagini emiliane militano nel girone B di Lega Pro e stanno dando dimostrazione di poter lottare per la promozione in Serie B. CLASSIFICA – Nell’ambito della classifica del girone B di Lega Pro, il Parma allenato da Roberto D’Aversa sale al quinto posto, a tre punti dai rivali reggiani guidati da Leonardo Colucci. Primo è invece il Venezia di Pippo Inzaghi.