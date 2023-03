Deschamps: «Brava Serie A, tante squadre avanti è un bene»

Didier Deschamps, Ct della Francia, ha parlato delle squadre italiane impegnate nelle coppe europee a La Gazzetta dello Sport

«Tante squadre avanti in Coppa è un bene per il calcio italiano. Giroud? Finché tiene questo rendimento continuerò a convocarlo. Rabiot con la Juventus sta facendo vedere le sue enormi qualità e deve continuare così. Benzema? Ho già dato la mia versione e non guardo i social. Il resto è polemica e non mi interessa. Guardo al futuro».