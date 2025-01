Deschamps lascia la Nazionale francese? Arriva l’annuncio a sorpresa!

Didier Deschamps lascia il ruolo da ct della Nazionale francese? Arriva l’annuncio a sorpresa nel corso di un’intervista!

Didier Deschamps non rinnoverà il suo contratto e lascerà il ruolo di commissario tecnico della nazionale francese dopo il prossimo Mondiale del 2026. L’ex centrocampista della Juventus ha annunciato la sua decisione nel corso di un’intervista trasmessa da TF1. Ecco le parole riprese da TMW:

PAROLE – «Sono qui dal 2012. Ho programmato fino al 2026, la prossima Coppa del Mondo, ma mi fermerò lì perché prima o poi avrei dovuto farlo. Nella mia testa è tutto molto chiaro. Ho servito la Francia per tutto questo tempo con lo stesso desiderio e la stessa passione per mantenere la squadra ai massimi livelli. Quando una cosa è così bella, vorremmo che non finisse mai. Ma devi sapere come dire stop. Saranno trascorsi 14 anni, è molto tempo. Non cerco i record: la cosa più importante è che la squadra francese rimanga ai vertici, dove si trova da molti anni».