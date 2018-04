Designazioni arbitrali: ecco chi dirigerà Juventus-Napoli

Il big match della 35a giornata di Serie A tra Juventus e Napoli sarà diretta da Gianluca Rocchi della sezione di Bologna, VAR affidato ad Irrati

Per il delicatissimo match-scudetto tra Juventus e Napoli è stato di affidare l’arbitraggio a Gianluca Rocchi della sezione di Bologna. Scelto non per caso. Rizzoli ha deciso di affidargli il big match cisto che è l’arbitro più importante in Italia. Rocchi sarà infatti l’unico rappresentante nel nostro paese ai Mondiali e con lui i suoi collaboratori, i guardalinee Di Liberatore e Tonolini, che voleranno in Russia con lui. Il quarto uomo sarà Massa, il Var Irrati e l’assistente al Var sarà Vuoto.

Per Rocchi si tratterà del quarto Juve-Napoli della carriera. Nei tre precedenti col fischietto di Firenze ha sempre vinto la Juventus: la prima volta nel marzo 2008, all’Olimpico di Torino, con un 1-0 firmato Iaquinta. Nel 2013 Rocchi diresse Juventus-Napoli 3-0, gol di Llorente, Pirlo e Pogba. L’ultimo Juve-Napoli fu quello della passata stagione terminato per 2-1 con gol di Higuain. La direzione fu impeccabile: quattro ammonizioni corrette (Chiellini, Alex Sandro, Insigne e Hernanes), ok nel convalidare le reti di Bonucci e Callejon (posizioni regolari) e soprattutto bravo a non concedere un rigore alla Juve per un tocco di mano di Chiriches nel finale, cogliendo il tocco con la spalla e non con il braccio.

Le altre designazioni sono state: Spal-Roma è stata affidata a Tagliavento, mentre Chievo-Inter verrà diretta da Valeri. Orsato è stato scelto per Lazio-Samp, mentre Milan-Benevento sarà diretta da Mariani. Atalanta-Torino: Aureliano, Cagliari-Bologna: Doveri, Genoa-Verona: Gavillucci, Sassuolo-Fiorentina: Irrati, Udinese-Crotone: Di Bello.