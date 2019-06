Di Francesco Sampdoria, Genova il posto giusto per il rilancio del tecnico?

Dopo 4 mesi, Eusebio Di Francesco è pronto a ripartire. Lo farà con la Sampdoria, la squadra che crede fortemente nel suo rilancio

Eusebio Di Francesco è un uomo di calcio. Facile immaginare quanto abbia patito senza sentire l’odora dell’erba dal 7 marzo a oggi. Quel giorno la sua Roma venne estromessa dagli ottavi di Champions League per mano del Porto. Eliminazione che costò la panchina all’allenatore. La situazione nella Capitale, per lui, era diventata pesante. Si captava che ormai molti giocatori non remavano più dal suo lato.

Adesso è tempo di mettersi alle spalle le brutte vicende e ricominciare una nuova vita. Alla Sampdoria, club in cui Massimo Ferrero l’ha fortemente voluto. Sotto la Lanterna è pronto a rilanciarsi. Gli sembrerà, forse, tutto un po’ strano inizialmente. Perché non vedrà determinati palcoscenici a cui era stato ultimamente abituato, con la speranza di raggiungerli con la Samp. Il tifo caldo, invece, quello proprio non mancherà.