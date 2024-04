Di Maria sbaglia il rigore, la moglie lo difende: che attacco ai tifosi!

La reazione della moglie di Angel Di Maria alle critiche dei tifosi per il calcio di rigore sbagliato in Europa League

Jorgelina Cardoso, moglie di Angel Di Maria, è intervenuta su Instagram per difendere il calciatore dopo il rigore sbagliato in Marsiglia-Benfica di Europa League.

PAROLE – «Oggi hai perso, come spesso accade nella vita, ma ti faccio un applauso per la forza che hai sempre di andare avanti. Una settimana fa, le stesse persone che applaudivano il tuo gol oggi ti criticano. Senza quella rete oggi non ci sarebbero stati i calci di rigore. Continua a fare ciò che ami senza che niente e nessuno oscuri la tua luce. Hai già vissuto questa storia, sai come reagire».