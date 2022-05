Di Marzio: «Origi e Renato Sanches? Vicini al Milan»

Di Marzio: «Milan, Origi il più vicino. Passi avanti per Renato Sanches». Le ultime sul calciomercato rossonero

Gianluca Di Marzio ha analizzato nel dettaglio i movimenti possibili in casa Milan in vista della prossima stagione. Le sue parole:

MOVIMENTI – «Botman e Origi sono nomi veri, reali. Fino a quando non ci sarà il passaggio di proprietà rimarrà difficile conoscere i dettagli, ma ci sono delle trattative che possono già essere definite adesso. Origi dal Liverpool in questo momento è il nome più vicino, ci sono dei passi in avanti anche per quanto riguarda Renato Sanches. Mahrez impossibile, Berardi ne stanno parlando ma non è la prima scelta…»

