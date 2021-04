Di Marzio: «Ronaldo può andare solo al PSG. Il Real Madrid...»

Il Real Madrid non sarebbe interessato a Cristiano Ronaldo: ecco la rivelazione sul portoghese e sul possibile addio alla Juve

Gianluca Di Marzio, intervenuto a PixelDust TV su Twitch, ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo. Le dichiarazioni riportate da SOS Fanta.

«Quello che posso dire è che il Real Madrid non ha la minima intenzione di riprendere Ronaldo, la decisione è stata presa. L’agente Jorge Mendes è stato molto bravo a far filtrare la notizia, è stato bravo… ma il Real punta a Mbappé e Haaland, non Ronaldo. Se Mbappé andasse via, l’unica squadra che potrebbe prendere Ronaldo è il PSG. Altrimenti non vedo alternative e in quel caso rimarrebbe alla Juve per completare l’ultimo anno del suo contratto».