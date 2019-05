Di Marzio: «Sarri non è da Juve. Difficile far meglio di Allegri»

Di Marzio boccia Sarri: non è l’allenatore adatto alla Juventus dopo l’addio di Allegri. Ecco le motivazioni

Gianni Di Marzio ha bocciato Maurizio Sarri. Secondo l’opinionista, interrogato da Radio Marte, l’ex tecnico del Napoli non è il profilo giusto per la Juventus.

Ecco le sue dichiarazioni:«Sarri non è un profilo da Juve. Finora la squadra ha sempre giocato a 3 in difesa per cui anche come modulo, gioca un calcio diverso rispetto a quello della Juve. In ogni caso, è difficile fare più di Allegri».