Diawara sceglie la Guinea: «Mai detto di voler giocare per l’Italia»

Amadou Diawara, centrocampista del Napoli, ha scelto di giocare per la Nazionale della Guinea: non ci sarà alcun futuro con l’Italia

Amadou Diawara ha finalmente scelto: risponde alla chiamata della Nazionale della Guinea, si infrangono i sogni di vederlo in azzurro. Il centrocampista del Napoli, dunque, indosserà solo quella partenopea come maglia azzurra e non quella della Nazionale italiana. Il calciatore classe 1997 ha infatti risposto per la prima volta alla chiamata della Nazionale della Guinea e farà il suo personale esordio il prossimo 12 ottobre nel match contro la nazionale del Rwanda.

Dopo aver rifiutato nelle precedenti convocazioni, dunque, Diawara ha deciso di indossare la maglia della Guinea. E’ stato convinto a raggiungere la squadra anche da Nabi Keita, centrocampista del Liverpool, e dal presidente della Federazione. Il 12 ottobre farà il suo esordio contro il Ruanda, squadra presente nel girone di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa insieme a Costa D’Avorio e Repubblica Centrafricana. Nel corso di un’intervista alla BBC, Diawara ha negato di aver pensato alla maglia azzurra in passato: «Ho sempre sognato di poter giocare con la Guinea, per me è una cosa molto importante. Mai detto di voler giocare con la maglia dell’Italia. In passato non mi sentivo ancora pronto, ora lo sono. La squadra ha dei calciatori tali da poter raggiungere un buon livello di gioco e spero di dare il mio contributo».