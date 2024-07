Godfrey: «Atalanta, qui per riconquistare la Nazionale. Su Gasperini e il REAL MADRID...»

Le DICHIARAZIONI di Godfrey su quella che sarà la nuova stagione con l’Atalanta per rilanciarsi in Serie A

Alla conferenza stampa di presentazione il nuovo difensore dell’Atalanta GodFrey voluto rilasciare queste dichiarazioni.

«Appena ho saputo dell’interesse dell’Atalanta non ho esitato ad accettare. Mi ha spinto molto il gioco di Gasperini: qui per crescere e soprattutto. Appena sono arrivato sono stato accolto bene dai miei compagni, stiamo lavorando molto sul piano fisico dove pesa piu che altro il caldo. La Serie A è un campionato tosto, ma noi ci vogliamo far trovare pronti sotto tutti i punti di vista. Real Madrid? L’Atalanta ha meritato la finale e ovviamente vogliamo dare il meglio, così come ho bisogno di entrare subito nei meccanismi del tecnico e riconquistare la Nazionale grazie all’Atalanta»