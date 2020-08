Diego Lopez, tecnico del Brescia, ha parlato di Sandro Tonali dopo il pareggio ottenuto contro la Sampdoria. Le sue parole

Diego Lopez, tecnico del Brescia, ha parlato di Sandro Tonali in conferenza stampa. Queste le sue parole.

«L’unica cosa certa è l’ultima gara di Gastaldello. Il resto non lo so, ci sarà un dialogo con la dirigenza, lì si vedrà chi rimarrà o chi partirà. Di certo c’è solo che Gasta non gioca più, del resto non sono sicuro di nulla».