Diego Lopez: «Ultima di Tonali al Brescia? Non è certo»

Diego Lopez, allenatore del Brescia, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro la Sampdoria.

STAGIONE – «Abbiamo fatto il massimo, ma a volte non basta. Bisogna fare autocritica, dobbiamo tornare con la testa perché ci aspetta un campionato complesso. Cercheremo di riportare il Brescia dove merita».

ULTIMA DI TONALI – «L’unica cosa certa è l’ultima gara di Gastaldello. Poi ci sarà un incontro con la dirigenza, lì si vedrà chi rimarrà o chi partirà. Di certo c’è solo che Daniele non gioca più, del resto non sono sicuro di nulla».

LOCKDOWN – «È stata una forzatura. Il ritmo sarebbe stato basso anche in caso di altri obiettivi, tutte le squadre sono stanche. Non si sono viste partite di serie A. È stata una cosa anomala per tutti, ci siamo adeguati a quello che dovevamo fare. Si è giocato sempre in mezzo alla settimana, penso sia stato forzato. Dovevamo ripartire, anche perché è ripartita l’Italia. Comunque non si sono viste gare da Serie A».

RITIRO GASTALDELLO – «L’ho visto anche nell’allenamento di ieri, ti crolla un po’ tutto. Io penso che abbia la testa giusta per vivere un momento difficile a livello personale. Mi sono rivisto un po’ in lui, mi ricordo ancora quando ho smesso. Ora sicuramente arriverà il meglio».