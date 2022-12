Diego jr.: «Messi meraviglioso, Maradona supereroe»

Figlio di Maradona, tifoso di Messi: a unire in un legame ancora più forte i due numeri 10 dell’Argentina c’è Diego jr., che ha parlato al Corriere della Sera sulle classifiche e i paragoni che si fanno tra di loro:

«Trovo stucchevoli i dibattuti sul tema e figurarsi se mi ci metto anch’io. Messi è un calciatore meraviglioso, mio padre è un supereroe. Il più forte di al mondo… Sono di parte. E vale per me. Adesso non vedo l’ora di prendere l’aereo che mi riporterà da lui. Il 23 dicembre vado in Argentina».