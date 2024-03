Diletta Leotta: «Karius? Sarebbe bello venisse in Italia, al Monza...»

Le parole di Diletta Leotta, volto di DAZN, sul possibile trasferimento del suo compagno – Loris Karius – in Italia

Diletta Leotta, ospite dell’apertura del nuovo bistrò milanese dello chef Alessandro Borghese, ha parlato a Tuttosport della sua relazione con Loris Karius e del possibile trasferimento di quest’ultimo in Serie A, con un occhiolino al Monza. Di seguito le sue parole.

KARIUS E I PORTIERI ITALIANI – «Molti li conosce, con qualcuno ha anche giocato. Io gli dico sempre che i giocatori che vengono a giocare in Serie A poi si innamorano dell’Italia e spesso ci restano a vivere per sempre. Credo possa succedere anche a lui».

VEDERLO IN SERIE A – «Loris ha delle persone al suo fianco che stanno lavorando per lui. Io spero che lui faccia la scelta migliore per la sua carriera»

DOVE GLI PIACEREBBE VEDERLO – «Io vivo a Milano e quindi diciamo che vicino a Milano a livello di comodità sarebbe l’ideale per noi».

IDEA MONZA – «Non ho tracciato io l’identikit della squadra ma Alessandro Cattelan. Monza o qualsiasi altra squadra in Italia. Io sarei contenta se potesse venire a giocare in Serie A e stare vicino alla famiglia».

BRIANZOLI IN EUROPA – «Perché no! Molto dipenderà anche dal ranking Uefa, dall’allargamento alle italiane. Direi che ci siamo quasi per ottenere una squadra in più. Ma credo che il Napoli sia più in corsa rispetto all’undici di Palladino».