Dimarco, Inter AVVISATA: il Bayern Monaco OSSERVA lui e Theo Hernandez! Tutti i DETTAGLI

Dimarco, Inter AVVISATA: il Bayern Monaco OSSERVA lui e Theo Hernandez per il futuro! Tutti i DETTAGLI di mercato

L‘Inter dovrà stare attento a respingere le avances che potrebbero arrivare in estate per una delle pedine fondamentali nello scacchiere di Inzaghi: ovvero Federico Dimarco. L’esterno nerazzurro sta continuando a crescere stagione dopo stagione, attirando però su di sé le attenzioni di altri club esteri. Tra di loro, secondo Calciomercato.com, ci sarebbe anche il Bayern Monaco, che ha inserito il giocatore interista nella lista dei desideri in caso di addio di Alphonso Davies.

Nella lista dei bavaresi compare anche Theo Hernandez del Milan. I nerazzurri avrebbero un piccolo vantaggio e una speranza in più rispetto ai cugini: far leva sul rinnovo di contratto firmato da Dimarco appena 10 mesi fa. Diversa la situazione contrattuale del terzino francese, che ha rinnovato l’ultima volta a febbraio 2022 e ora deve rinegoziare una nuova intesa a cifre ancora più alte.

