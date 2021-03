Damir Krznar, allenatore della Dinamo Zagabria, ha commentato la clamorosa rimonta in Europa League ai danni del Tottenham: le sue parole

Damir Krznar, allenatore della Dinamo Zagabria, ha commentato la clamorosa rimonta in Europa League ai danni del Tottenham. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

«Partita meravigliosa. Un’impresa di quelle che non osi neanche sognare. Congratulazioni a tutta la squadra dal primo al ventitreesimo giocatore, anche quei due che non erano in formazione e congratulazioni a tutta la società. Il Tottenham era lo stesso dell’andata, abbiamo fatto una modifica nella nostra squadra, correggendo dove stavamo sbagliando. Abbiamo chiuso bene le vie centrali e ci siamo alzati, siamo stati stretti e questo ci ha dato grandi possibilità».