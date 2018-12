Dinamo Zagabria, Petev è il nuovo tecnico

Nuova allenatore per la Dinamo Zagabria: Ivaylo Petev sostituisce Zlatko Kranjcar, dimessosi lo scorso 19 settembre dopo tre sconfitte consecutive

La Dinamo Zagabria, sconfitta martedì in Champions League dalla Juventus, cambia allenatore. Zlatko Kranjcar, che aveva deciso di abbandonare il club dopo i tanti risultati negativi, sarà sostituito da Ivaylo Petev, fino a ieri allenatore della nazionale bulgara. Queste le prime parole del nuovo tecnico dei croati: «Sono arrivati in questo club per riportarlo al posto che gli compete. Dobbiamo lavorare tanto, sarà difficile».

LA SITUAZIONE – L’ex allenatore Kranjcar si era dimesso lo scorso 19 settembre dopo tre sconfitte consecutive. Ci sono voluti 10 giorni alla dirigenza croata per scegliere il nuovo tecnico della Dinamo Zagabria che, intanto, a causa della sconfitta contro gli uomini di Allegri, occupa l’ultimo posto nel girone H della Champions League, a quota zero punti e senza aver messo a segno neanche un goal.