Dino Zoff: «Juliano calciatore leale, capitano vero, splendida persona»

Dino Zoff racconta Antonio Juliano dopo la scomparsa dell’ex capitano del Napoli: l’ex portiere ne ha parlato così

Dino Zoff è stato compagno di squadra di Antonio Juliano nel Napoli e in Nazionale. Oggi lo racconta a La Gazzetta dello Sport.



CHI ERA JULIANO – «Un capitano vero. E in questa parola c’è tutto ciò che di meglio si può dire su Antonio che non è stato soltanto uno splendido calciatore leale, ma in assoluto una grandissima persona, un uomo di valori e di grande spessore. Un esempio per tutti, in campo e fuori. Con un attaccamento e un amore unico verso la sua terra e la maglia del Napoli».



RICORDI PERSONALI – «Onestamente aneddoti no, mi resterà sempre nel cuore il ricordo di una persona piacevole, unica nel suo modo di essere. Abbiamo diviso lo spogliatoio della Nazionale oltre a quello del Napoli, ma il primo incontro fu nell’anno del militare alla Cecchignola, a Roma. E all’epoca non esisteva la nazionale militare».



L’ULTIMA VOLTA IN CUI L’HA VISTO – «Sono passati tanti anni, purtroppo da un po’ non era possibile sentirsi ed è trascorso tanto tempo dal nostro ultimo incontro. É una notizia che mi rattrista molto. Il capitano mancherà a tutti».