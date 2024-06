Vaciago: «Thiago, SENTI Lippi: la Juve ti dà una carica DIVERSA»

Le parole di Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, sul sull’arrivo di Thiago Motta sulla panchina della Juventus. I dettagli

Guido Vaciago ha parlato dell’arrivo di Thiago Motta alla Juventus nel suo editoriale su Tuttosport.

LE PAROLE – «Marcello Lippi è uno dei più grandi allenatori di tutti i tempi e non lo suggerisce solo il palmares che contiene tutto quello che un allenatore può vincere nella sua carriera, ma il fatto – forse sottovalutato – come Lippi sia stato la sintesi della storica divisione sul modo di vedere il calcio.

Da una parte esiste un filone che idealmente inizia dall’Olanda degli Anni 70, prosegue con Arrigo Sacchi e arriva a Pepe Guardiola; dall’altra ce n’è un altro che inizia con Nereo Rocco, prosegue con Giovanni Trapattoni e arriva a Massimiliano Allegri. Due mondi opposti, due mondi ugualmente vincenti (perché nel calcio si vince in tutti i modi), due mondi sui quali Lippi ha gettato, a metà degli Anni 90 un ponte. Perché Lippi non appartiene alla categoria degli allenatore che pensano solo ad attaccare, eppure le sue squadre attaccavano con intensità; così come non appartiene a quella dei difensivisti, eppure le sue squadre difendevano alla grande.

Lippi veniva da buone stagioni all’Atalanta e al Napoli, il grande salto alla Juventus assomiglia a quello che sta compiendo Thiago Motta che deve ancora scoprire quanto pesa la maglia della Juventus (nel suo caso la tuta) e quante responsabilità comporta sedersi su quella panchina. Lippi però sembra quasi volerlo indirettamente rassicurare: “Quella maglia pesa tantissimo, più di ogni altra. E quella panchina ti mette sulle spalle responsabilità pesantissime, ma sapere di rappresentare la Juventus, una delle squadre più importanti del mondo di regala delle soddisfazioni enormi e ti dà una carica pazzesca”. Che è qualcosa di più di un in bocca al lupo».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUS NEWS 24