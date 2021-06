Dionisi Sampdoria, l’Empoli vuole un indennizzo: chiesto Ferrari

La Sampdoria punta forte su Alessio Dionisi: il tecnico dell’Empoli è il prescelto. Il club toscano però vuole in cambio qualcosa

Alessio Dionisi sembra essere il prescelto per raccogliere l’eredità di Claudio Ranieri sulla panchina della Sampdoria. Come riporta Sky Sport, l’Empoli non si oppone: ha intenzione di liberare il tecnico, ancora sotto contratto con i toscani, ma con un indennizzo.

Il club del presidente Corsi avrebbe richiesto il prestito per un anno del difensore Alex Ferrari, con l’ingaggio pagato interamente dalla Sampdoria per la prossima stagione.