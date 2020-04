Diritti TV Serie A, altro problema: Sky e Dazn chiedono lo sconto. Alcuni club sono in difficoltà, difficile trovare una soluzione

Martedì si deciderà il futuro del campionato, ma anche quello dei diritti televisivi. Nell’assemblea di Lega – come riportato dal Corriere dello Sport – si parlerà anche della richiesta di Sky e DAZN.

Le due televisioni, infatti, vogliono uno sconto per via del mancato introito nei mesi di stop. Con molti club già in crisi di liquidità – si legge – trovare una soluzione non sarà semplice.