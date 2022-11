Do you remember? Il Bologna è tornato a Bulgarelli

Bisogna risalire al lontano 9 ottobre del 1966 per trovare un Bologna-Torino terminato 2-1, con i granata a riposo in vantaggio

Bisogna risalire molto lontano per trovare un Bologna–Torino terminato 2-1, con i granata al riposo in vantaggio e i rossoblù bravi a capovolgere il risultato. Era il 9 ottobre del 1966 e il Torino passò in vantaggio con Facchin dopo la mezz’ora. Nella ripresa pareggiò Nielsen e firmò la rete della vittoria Giacomo Bulgarelli, il giocatore più amato dalla tifoseria emiliana, raccontato anche da Pier Paolo Pasolini per come giocava e apprezzato da tutti perché sapeva usare il destro senza guardare il pallone.

Un fine dicitore, oltre che una persona squisita, che ha avuto modo di farsi apprezzare a fine carriera come commentatore televisivo. Quella stagione fu molto positiva per entrambe le squadre: il Bologna chiuse al terzo posto, alle spalle di Juventus e Inter; il Toro finì settimo, nella parte sinistra della classifica.