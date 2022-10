Do you remember? – Inter Sampdoria, il 3-0 è un’abitudine

Do you remember? Inter Sampdoria, il 3-0 con cui si è chiuso il match di ieri al Meazze è un’abitudine di questa sfida

I precedenti di Inter-Sampdoria parlavano chiaro, oltre al difficile presente blucerchiato. Su 66 incontri i nerazzurri a San Siro avevano vinto 41 volte ed era facile pronosticabile che ieri sera ce ne sarebbe stata una di più. Con il successo di Inzaghi su Stankovic si sono anche

prodotte due altre conseguenze: è la sesta vittoria consecutiva per l’Inter, che va a eguagliare la striscia stabilita dal 1984 al 1990. In più, si è ripetuto anche il 3-0 dell’anno scorso: con la differenza non banale che il successo fu all’ultima giornata quando il Milan era intento a conquistare lo scudetto, stavolta la vetta occupata dal Napoli è molto lontana ma ci sono ancora 26 giornate per pensare di accorciarla.

Ulteriore coincidenza è la conferma di Correa: doppietta pochi mesi fa, sigillo finale ieri con gol capolavoro, un coast to coast con conclusione sotto la traversa una volta inquadrata la porta ai 20 metri. La dinamica del risultato ha ricordato il 3-0 del 1998-99. Anche in quel

caso i nerazzurri andarono al riposo sul doppio vantaggio, in quel caso grazie a ben 2 rigori trasformati da Dkorkaeff. La rete che chiuse definitivamente i conti la realizzò Ivan Zamorano, il cileno rimasto nel cuore del popolo nerazzurro.