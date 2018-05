Donna Allegra, la Signora della Juve: 21 Scudetti in 44 anni

Ennesimo Scudetto per donna Allegra Agnelli. Ventuno scudetti in quarantaquattro anni: Nessuno come lei. Le ultimissime

Il settimo Scudetto consecutivo per la Juventus segna un altro record per Donna Allegra Agnelli Caracciolo di Castagneto, vedova di Umberto Agnelli. Con lo Scudetto 2017/2018 sono 21 gli Scudetti festeggiati dalla ‘signora’ bianconera in 44 anni: nessuno come lei! Il padre Adolfo era di fede napoletana ma donna Allegra si è poi innamorata di Umberto Agnelli e del suo giocattolo preferito: la Juventus. Una passione forte, vissuta spesso all’ombra di altri grandi personaggi, ma mai lontana, tranne in un’occasione.

La scomparsa di Umberto e Calciopoli la portarono lontana dalla Juventus ma il ‘ritorno’ degli Agnelli, dopo la gestione Cobolli Gigli–Blanc, l’ha riportata in prima fila. Andrea Agnelli ha riportato la tradizione degli Agnelli alla guida della Juventus e così anche donna Allegra ha potuto festeggiare un altro grande traguardo. Allegra Agnelli Caracciolo di Castagneto occupa puntualmente la tribuna autorità dello Stadio, accompagnata dal professor Felicino De Bernardi, suo medico personale e illustre oncologo della fondazione di cui la stessa Allegra è presidente. Un altro trionfo per Allegra Agnelli Caracciolo. La Juve festeggia il settimo titolo consecutivo, donna Allegra gioisce per il 21° Scudetto in 44 anni. La Signora ha la sua Signora…sempre vincente!