Donnarumma PSG, è fatta: accordo quinquennale. I dettagli

Gianluigi Donnarumma sarà un calciatore del Paris Saint Germain: accordo trovato con il club francese per 12 milioni all’anno

Gianluigi Donnarumma sarà un calciatore del Paris Saint Germain. Come riportato da Sky Sport, sarebbe stato trovato l’accordo tra Mino Raiola ed il club francese: contratto da cinque anni con 12 milioni a stagione.

Le visite potrebbero svolgersi già a Firenze per formalizzare l’accordo nei prossimi giorni. La Juventus si è defilata puntando su Szczesny. Donnarumma dunque percepirà 12 milioni all’anno più bonus facili da raggiungere. A Raiola il 5% dei compensi di Donnarumma. Resta anche Keylor Navas. Accordo dunque in dirittura d’arrivo, se non dovesse rilanciare il Barcellona.