Dossena: «Il nostro ultimo giorno con Vialli»

Beppe Dossena al Corriere della Sera ha raccontato l’ultimo giorno trascorso con il suo compagno di squadra della Sampdoria, in occasione della presentazione del docufilm dedicato allo scudetto del 1991, quando la squadra si è ritrovata tutta insieme:

«Eravamo felici. Poi guardavo Luca ed ero sopraffatto dalla tristezza: magro, camminava male. Nessuno fece riferimento alla malattia, ma ebbi la sensazione molto netta che lui avesse voluto sfidare il dolore fisico per stare con noi per l’ultima volta in quella Samp che aveva amato così intensamente. Non si reggeva in piedi. Sapeva che ci stava salutando definitivamente, non aveva però alcuna voglia di arrendersi. Dopo qualche giorno è tornato a Londra ed è stato ricoverato».